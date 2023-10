Ddl bilancio: Maiorano (FdI), ‘Una manovra concreta e responsabile’

“Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri rappresenta la nostra visione di Paese ovvero di un Governo di centrodestra stabile, serio e credibile che concentra la propria attenzione su grandi temi, evitando di disperdere risorse in provvedimenti inutili e poco lungimiranti. L’obiettivo di questa manovra di ben 24 miliardi è quello di aiutare e tutelare le famiglie numerose e più in difficoltà, sostenere le imprese e i lavoratori e prestare attenzione alla sanità oltre che al comparto difesa e sicurezza”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione parlamentare Antimafia.

“Ho molto apprezzato l’intervento del presidente Giorgia Meloni nel definire una priorità quella di rinnovare i contratti del comparto sicurezza e difesa. Un segnale importante che dimostra la forte vicinanza verso chi indossa una divisa e lavora ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini. A questo si aggiunge il più importante investimento in sanità pubblica degli ultimi tempi con uno stanziamento aggiuntivo di 3 miliardi sul fondo sanitario nazionale per ridurre le liste d’attesa. In più incentivi alle famiglie, agevolazioni per chi assume neo mamme, sostegno ai liberi professionisti, taglio delle tasse. Il nostro impegno smentisce in maniera definitiva chi parlava di tagli drastici alla sanità e ad altri comparti. Lasciamo alle opposizioni, che negli anni scorsi hanno dimostrato di non saper governare l’Italia, ogni polemica strumentale. Noi abbiamo il dovere di dare risposte serie e reali ai cittadini” ha concluso il deputato Maiorano.

