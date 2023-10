Barletta, Coalizione Civica contro il sindaco Cannito

BARLETTA – Le variazioni di deleghe nella Giunta comunale di Barletta e l’ingresso di Valentina Scazzeri come nuovo assessore alla Polizia Locale non soddisfano l’opposizione, che continua a puntare il dito sul lavoro del sindaco Cosimo Cannito e sull’urgenza delle problematiche cittadine.

Ad alzare il tiro è il gruppo di Coalizione Civica, con Carmine Doronzo e Michela Diviccaro ad illustrare gli ultimi sviluppi della squadra di Palazzo di Città. In un comunicato, i due consiglieri comunali non accettano la bagarre sugli assessorati: «Nonostante le nostre richieste di chiarimenti nell’ultima seduta consiliare – si legge – Cannito ha proseguito il suo mercato della politica, fronteggiando anche crisi interne alla sua stessa maggioranza».

Il riferimento di Coalizione Civica è al rapporto incrinato tra il sindaco e il presidente del consiglio comunale Marcello Lanotte, che a detta del gruppo di opposizione avrebbe avviato una raccolta firme tra centrodestra e centrosinistra per sfiduciare Cannito.

«Lo slogan elettorale dell’attuale sindaco era Barletta Libera – rimarcano Doronzo e Diviccaro – ma Barletta non sarà libera finché si combatte per un posto in Giunta e non per progetti e riqualificazioni».

Nel frattempo, la maggioranza perde un pezzo: Patrizia Mele lascia il gruppo Mino Cannito Sindaco e si dichiara indipendente.

