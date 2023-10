Bari: Bellomo, ‘Tangenziale riaperta per Salvini, Decaro non ha meriti’

“Grazie all’accelerazione voluta dal ministro Salvini viene aperta al traffico la nuova carreggiata nord della tangenziale di Bari in direzione Foggia. Due corsie già attive da oggi, la terza da sabato notte, in attesa di completare entro l’anno anche la carreggiata del lato sud verso Brindisi”. Lo dichiara in una nota Davide Bellomo, deputato della Lega.

“Un investimento complessivo di 33 milioni di euro, reso possibile dalla volontà politica del nostro leader di velocizzare negli ultimi dodici mesi i lavori e dall’impegno prezioso del Polo Infrastrutture del Gruppo delle Ferrovie dello Stato – aggiunge Bellomo -. Nel complimentarmi con Rfi e con il suo amministratore delegato Gianpiero Strisciuglio, che oggi ha evidenziato come l’83% dei progetti sia già in fase realizzativa, devo purtroppo notare che, ancora una volta, il sindaco virtuale Decaro si prende meriti che non ha”.

“La Lega sta facendo per Bari quello che la Sinistra non è stata in grado di fare per decenni. Bisogna cambiare questo Paese, il Sud è una risorsa straordinaria per giocare una partita importante anche in Europa. Quell’Europa dove vorrebbe approdare, grazie a una “raccolta indifferenziata delle preferenze”, proprio il “sindaco ancora per poco” Decaro. Risparmiandoci così stucchevoli dirette notturne dai cantieri, sprechi di denaro pubblico, cumuli di spazzatura e qualche inutile e dannosa pista ciclabile”, conclude Bellomo.

