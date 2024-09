Casarano, Laterza si gode i primi tre punti e coccola Loiodice: “È da Serie B”

Ha rispettato le aspettative della vigilia ed esordito con i tre punti il Casarano grandi firme. Dopo aver trovato il gol al debutto assoluto con addosso la casacca rossazzurra in Coppa Italia, Loiodice ha firmato il tabellino dei marcatori anche al debutto in campionato, riprendendo le buone abitudini. Per decidere la sfida con il Costa d’Amalfi è infatti bastato il calcio di rigore del fantasista barese, che gol a parte ha già avuto modo di farsi apprezzare dai propri nuovi tifosi per classe, qualità e spirito di sacrificio. Mister Beppe Laterza ne ha parlato così al termine del match: “Nicola è tanta roba non solo sotto il punto di vista tecnico. Quando la squadra ha perso lucidità lui si è abbassato tanto per recuperare palloni in difesa ed uscire palla al piede. Ha la forza mentale di un calciatore che in Serie B giocherebbe ad occhi chiusi. È un calciatore che mi è sempre piaciuto, ma ora che lo sto allenando devo dire che mi sta impressionando”.

Ora però non c’è tempo per festeggiare, la testa è già proiettata sulla sfida in programma per domenica prossima. La prima trasferta del Casarano, vedrà le serpi di scena in casa di un’altra neopromossa campana, l’Acerrana.

