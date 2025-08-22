Ubriachi, si sdraiano in strada: “Devastata l’immagine di Foggia”

Il duro attacco di Giuseppe Mainiero, consigliere comunale: “Non ci sto al massacro mediatico della città, cambio di passo subito”

“Non è possibile, l’immagine della nostra città è devastata”. Con queste parole si apre il duro attacco di Giuseppe Mainiero, consigliere comunale di Foggia, a proposito della situazione di una città “in pieno degrado e travolta da un vortice mediatico che ne amplifica quotidianamente le criticità”. Mainiero fa riferimento ai cittadini stranieri stesi nel mezzo di una strada, molto probabilmente ubriachi.

Il consigliere comunale sottolinea come la città venga ormai percepita ovunque in Italia come simbolo di abbandono e desertificazione politica e sociale. “Non so se ci sia un disegno o una regia, ma personalmente penso di sì”, afferma aggiungendo che non serve “alzare i toni da Masaniello”, bensì una reazione concreta da parte dei cittadini.

L’appello è rivolto direttamente alla comunità foggiana: “Non la politica, non solo le istituzioni o la cultura, ma noi foggiani dobbiamo rimboccarci le maniche per la rinascita vera della città, non di facciata”.

Al centro delle critiche l’amministrazione guidata dal sindaco Maria Aida Episcopo, accusata di non aver dimostrato la discontinuità necessaria. “La sua squadra assessorile non è stata all’altezza della sfida. Oggi abbiamo risorse umane e finanziarie adeguate, ma il livello di sciatteria amministrativa non trova giustificazione”, si legge nel testo social di Mainiero.

Particolarmente contestata l’inefficienza di settori chiave come servizi sociali, ambiente, legalità, sicurezza e annona. “Foggia ha bisogno di una giunta autorevole per invertire la rotta, ora e non dopo le elezioni regionali. Le sorti della città valgono più delle carriere personali”, conclude Giuseppe Mainiero.

La richiesta è dunque chiara: un cambio di passo immediato, che restituisca dignità e prospettive a una città che rischia di restare intrappolata in un’immagine di degrado e impotenza.

