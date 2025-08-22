Corvino rilancia il modello Lecce: “Realismo, sostenibilità e unità per crescere ancora”

In conferenza stampa alla vigilia della prima di campionato contro il Genoa, Pantaleo Corvino ha tracciato un bilancio lucido e articolato del percorso intrapreso dal Lecce, evidenziando priorità, strategie e difficoltà che accompagnano una gestione basata su rigore finanziario e programmazione tecnica. A partire dalla filosofia che guida l’area tecnica, fino alle critiche mosse da una parte della piazza, Corvino ha toccato tutti i punti cruciali del progetto giallorosso.

“Siamo l’ultimo monte ingaggi della Serie A, eppure restiamo competitivi”, ha dichiarato con orgoglio. Il dirigente ha voluto ribadire quanto sia difficile, quasi “miracoloso”, mantenere un equilibrio economico in un campionato dove i parametri delle altre squadre risultano irraggiungibili. Tuttavia, proprio grazie a questa impostazione prudente, il Lecce può vantare cinque stagioni consecutive con la Primavera in A, uno Scudetto giovanile e la permanenza della prima squadra nella massima serie.

Tra gli aspetti messi in risalto, la sostenibilità economica è un pilastro: “Non possiamo fare debiti, dobbiamo rispettare i nostri limiti. Con i 4 milioni degli abbonati si coprono costi, ma non si può certo pensare di comprare un top player”, ha spiegato Corvino, sottolineando la necessità di realismo anche da parte dei tifosi.

L’attenzione si è poi spostata sul mercato: 15 le cessioni tra prima squadra e Primavera, con l’arrivo di giovani promettenti come Siebert, Kouassi, Ndaba e Perez in difesa. A centrocampo, la scelta è stata di non intervenire in maniera massiccia, puntando sulla continuità e sulla crescita degli elementi già presenti: “I nostri parametri non ci consentono di sostituire certi giocatori senza fare debiti. Ma abbiamo fiducia in chi ha portato il Lecce alla salvezza”.

Sul fronte offensivo, la cessione di Krstovic ha liberato risorse per nuovi innesti: “Non potevamo tenere tre attaccanti dello stesso livello per un solo posto. Sarebbe stato un danno economico. Abbiamo aspettato il momento giusto per agire”. Anche in questo caso, le decisioni sono state dettate dalla necessità di equilibrio e visione a lungo termine. In arrivo anche un giovane 2006, Milos Jovic, punta centrale che rientra nel piano di crescita strutturale del club.

Corvino ha poi risposto alle critiche, parlando di una parte della tifoseria e dell’ambiente che, secondo lui, cerca il fallimento del progetto per attaccare l’operato della dirigenza: “Ci sono falsi protagonisti che aspettano la pioggia per festeggiare. Ma noi dobbiamo restare uniti, contro chi avvelena l’ambiente”.

Nel corso dell’incontro, il direttore ha anche ricordato che diversi calciatori hanno chiesto di essere ceduti, nella speranza di migliorare la propria carriera. “Chi è rimasto lo ha fatto perché non sono arrivate offerte concrete, chi è partito ha portato benefici anche al club. Noi abbiamo il dovere di programmare, anche in previsione di nuove uscite”.

Tra i nomi accostati al Lecce in attacco – Cerri, Cutrone, Belotti – Corvino ha preferito non sbilanciarsi: “Non confermo e non smentisco”. Ma il messaggio è chiaro: ogni operazione sarà compatibile con la linea societaria.

Infine, Corvino ha voluto sottolineare l’importanza dell’equilibrio e della costanza: “Non possiamo permetterci di inseguire sogni irrealizzabili. Anche con i ricavi da cessioni, abbonamenti e diritti tv dobbiamo sistemare debiti e migliorare le strutture. È questo che ci ha permesso di crescere e ottenere risultati concreti senza sforare i limiti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author