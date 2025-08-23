Conguagli “bonus gas”, Bardi avvia negoziati urgenti con le aziende fornitrici

In relazione alle recenti questioni emerse circa i conguagli del bonus gas regionale, il Presidente Bardi ha disposto l’avvio di negoziati urgenti con le aziende di vendita – che stanno procedendo agli avvisi di recupero – per evitare che al cittadino risulti eccessivamente oneroso il pagamento dei conguagli. Le somme notificate dalle aziende verranno “assorbite” e diluite nel corso del tempo dalle future erogazioni del bonus stesso. Si precisa, infine, che il conguaglio è relativo esclusivamente all’anno termico 2022-2023. Le disposizioni di attuazione saranno definite nei prossimi giorni.

