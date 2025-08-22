23 Agosto 2025

Brindisi: torna il BPA, il festival dell’inclusione sociale

Anna Saponaro 23 Agosto 2025
BRINDISI- È stata presentata a Brindisi, nel salone della Provincia,  la sesta edizione del BPA- Brindisi Performing Arst. A partire dal 24 agosto, una serie di  spettacoli che animeranno le piazze e i luoghi simbolo di diversi Comuni: Carovigno,  Torre Santa Susanna,  Mesagne,  Erchie, San Pietro Vernotico, San Pancrazio Salentino.

