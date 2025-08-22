Brindisi: torna il BPA, il festival dell’inclusione sociale

BRINDISI- È stata presentata a Brindisi, nel salone della Provincia, la sesta edizione del BPA- Brindisi Performing Arst. A partire dal 24 agosto, una serie di spettacoli che animeranno le piazze e i luoghi simbolo di diversi Comuni: Carovigno, Torre Santa Susanna, Mesagne, Erchie, San Pietro Vernotico, San Pancrazio Salentino.
potrebbe interessarti anche
Conversano lancia “Conversano c’è”: due giorni di musica e omaggi a Lucio Dalla
Brindisi, multe sulla movida, Orefice: “nessun accanimento”
Lavoratori trasferiti, Stp Brindisi: “Agito a loro tutela”
Brindisi: una nuova sala operativa per la Capitaneria di Porto
Brindisi: la situazione delle scuole in vista della riapertura
Bambini di Gaza e Bartolo Longo: messaggi di pace dall’Isola che non c’è