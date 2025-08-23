23 Agosto 2025

Volley C/F, palleggi e cuore: Marika Falchi rinnova con la JV

Redazione 23 Agosto 2025
La JV Femminile ha annunciato la riconferma di Marika Falchi, palleggiatrice classe 2000, che vestirà ancora i colori biancorossi nel campionato di Serie C.

Cresciuta nel settore giovanile della New Volley, Falchi ha intrapreso un percorso di crescita costante che l’ha vista esordire in Serie C già a 15 anni, proseguendo poi tra Serie C, Serie D e con un’esperienza in Serie B2. Un curriculum importante che porta in dote qualità tecniche, personalità ed esperienza, rendendola una certezza assoluta per il progetto JV.

L’operazione è stata fortemente voluta dal direttore sportivo Claudio Coppola e rappresenta una risorsa di assoluto valore a disposizione di coach Michele Ironico, che potrà contare su una regista d’esperienza e già perfettamente integrata nell’ambiente.

Grande l’entusiasmo anche nelle parole della giocatrice: «Ho subito scelto di riabbracciare questo progetto in quanto credo che sarà una bella e soddisfacente stagione. Qui mi sono sempre sentita a casa e sono contenta di indossare questi colori per il secondo anno di fila! Con il nuovo roster sono sicura che ci toglieremo delle soddisfazioni, non vedo l’ora di iniziare!».

La JV Femminile, con la conferma di Marika Falchi, compie un ulteriore passo nella costruzione di una squadra competitiva e determinata, pronta a regalare emozioni e traguardi ai propri tifosi.

