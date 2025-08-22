22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

“All’Ombra delle Sirene”, su Antenna Sud speciale dedicato al lavoro dei Carabinieri

Redazione 22 Agosto 2025
“All’Ombra delle Sirene” è il nuovo format televisivo di Antenna Sud, ideato e condotto da Maria Teresa Carrozzo in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce.

Il programma propone un viaggio dentro la quotidianità dell’Arma, raccontata attraverso immagini reali, interviste e narrazione immersiva. In primo piano il lavoro delle pattuglie: interventi, controlli, operazioni, ma anche l’aspetto umano, i valori e la prossimità che caratterizzano l’attività dei militari sul territorio salentino.

Lo speciale andrà in onda su Antenna Sud sabato 23 agosto alle 23:15, lunedì 25 agosto alle 23:30 e martedì 26 agosto alle 15:00, sul canale 14 del digitale terrestre e in streaming su www.antennasud.com.

Con questo format, l’emittente intende offrire ai telespettatori un racconto autentico e diretto dell’impegno quotidiano dei Carabinieri a tutela della sicurezza nelle province di Lecce, Puglia e Basilicata.

