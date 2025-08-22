22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Eusebio Di Francesco

Di Francesco: “Marassi ambiente difficile, voglio un Lecce con spirito battagliero”

Antonio Bellacicco 22 Agosto 2025
centered image

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, presenta in conferenza stampa la prima uscita di campionato sul campo del Genoa:

SPIRITO BATTAGLIERO – “Abbiamo iniziato a fare sul serio da un po’, già in Coppa Italia dove non abbiamo preso sotto gamba la manifestazione. Domani sarà necessario interpretare bene la gara, in uno stadio e ambiente difficili per ogni avversario. Sono una squadra che ha una sua identità, anche se con interpreti diversi. Ha cambiato qualcosa nel modo di costruire nella zona alta, ma resta la qualità, con elementi come ad esempio Malinovskyi e Messias. Contro di loro servirà un Lecce che giochi con spirito battagliero”.

MERCATO – “Abbiamo le idee chiare su dove intervenire con la società. Ho sedici giocatori da schierare, dobbiamo fare il massimo domani con questi elementi. Stiamo approntando una rosa definitiva ma credo che questa squadra possa giocarsi le proprie possibilità anche a Genova”.

LA PARTITA DI GENOVA – “Voglio un Lecce ordinato, aggressivo quando necessario, pronto a ricompattarsi quando serve. Normale che sulla qualità del gioco mi aspetto uno step ulteriore, ma ci stiamo lavorando. Domani saremo seguiti da tanti tifosi e dovremo fare una grande partita anche per loro”.

About Author

Antonio Bellacicco

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, non solo Jallow: accordo con Di Modugno, Konatè e De Simone

22 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lecce-Sala, tutto fatto: il centrocampista stasera sarà in città

22 Agosto 2025 Flavio Insalata

Corvino rilancia il modello Lecce: “Realismo, sostenibilità e unità per crescere ancora”

22 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Siracusa, mercato sbloccato: perfezionato il trasferimento dei fondi per il rilascio delle fideiussione aggiuntiva

22 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Eccellenza Basilicata, il quadro del primo turno di Coppa Italia

22 Agosto 2025 Roberto Chito

Casarano, rinforzo in difesa: ecco l’ex Potenza Gyamfi

22 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

potrebbe interessarti anche

Lecce, presentata la serie “All’ombra delle sirene” produzione Antenna Sud-Carabinieri

22 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, non solo Jallow: accordo con Di Modugno, Konatè e De Simone

22 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lecce-Sala, tutto fatto: il centrocampista stasera sarà in città

22 Agosto 2025 Flavio Insalata

Corvino rilancia il modello Lecce: “Realismo, sostenibilità e unità per crescere ancora”

22 Agosto 2025 Antonio Bellacicco