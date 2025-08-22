Di Francesco: “Marassi ambiente difficile, voglio un Lecce con spirito battagliero”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, presenta in conferenza stampa la prima uscita di campionato sul campo del Genoa:

SPIRITO BATTAGLIERO – “Abbiamo iniziato a fare sul serio da un po’, già in Coppa Italia dove non abbiamo preso sotto gamba la manifestazione. Domani sarà necessario interpretare bene la gara, in uno stadio e ambiente difficili per ogni avversario. Sono una squadra che ha una sua identità, anche se con interpreti diversi. Ha cambiato qualcosa nel modo di costruire nella zona alta, ma resta la qualità, con elementi come ad esempio Malinovskyi e Messias. Contro di loro servirà un Lecce che giochi con spirito battagliero”.

MERCATO – “Abbiamo le idee chiare su dove intervenire con la società. Ho sedici giocatori da schierare, dobbiamo fare il massimo domani con questi elementi. Stiamo approntando una rosa definitiva ma credo che questa squadra possa giocarsi le proprie possibilità anche a Genova”.

LA PARTITA DI GENOVA – “Voglio un Lecce ordinato, aggressivo quando necessario, pronto a ricompattarsi quando serve. Normale che sulla qualità del gioco mi aspetto uno step ulteriore, ma ci stiamo lavorando. Domani saremo seguiti da tanti tifosi e dovremo fare una grande partita anche per loro”.

