Palazzo S.G.: urge una guardia medica per il Cpr e una per la popolazione

Palazzo San Gervasio, un comune lucano con quasi 5.000 abitanti, si trova nuovamente al centro di una questione di grande rilevanza per la salute pubblica. Come segnalato in una nota dell’Asp di Potenza, la Guardia Medica di Palazzo San Gervasio notturna divincola la cittadinanza nel comune di Venosa, a oltre 20 chilometri di distanza. Di conseguenza, la popolazione interessata si trova in una situazione di precarietà. Questo disservizio si fa sentire in modo particolare durante le ore notturne, rendendo difficile l’accesso a cure mediche urgenti.

La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza del Centro di Rimpatrio e del Centro di Accoglienza. Questi centri accolgono numerosi lavoratori stagionali e turisti. Senza un medico notturno disponibile, le emergenze si accumulano. La Guardia medica in servizio nel comune è costretta ad abbandonare la propria postazione per rispondere alle richieste del CPR. I racconti di chi vive questa realtà mettono in luce i problemi quotidiani che si presentano. Pertanto, diventa evidente la necessità di un intervento immediato per risolvere la problematica della Guardia Medica di Palazzo San Gervasio.

Mario Saluzzi, consigliere comunale e capogruppo di Progetto Comune, ha già annunciato l’intenzione di attivare tutte le iniziative possibili per garantire un servizio vitale come la continuità assistenziale. “È inaccettabile che uno dei centri più attivi dell’area nord della Basilicata non possa contare su un servizio medico adeguato”, ha affermato Saluzzi. “Ci chiediamo perché la gente scappa dalle aree interne; le risposte sono nella mala gestione della cosa pubblica e nella mancanza di servizi essenziali per la sopravvivenza stessa”.

L’appello di Saluzzi è chiaro: è indispensabile istituire una Guardia medica per il CPR e una per la popolazione. La salute e il benessere dei cittadini, così come dei visitatori e dei lavoratori stagionali, devono tornare al centro dell’attenzione pubblica. Solo così nessuno si sentirà abbandonato in caso di emergenze sanitarie.

