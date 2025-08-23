Trovato morto in casa: s’indaga sul decesso di un 31enne

SAN MICHELE SALENTINO – È stato trovato in casa senza vita, forse morto già da qualche giorno. Procura e carabinieri indagano sul decesso di un 31enne a San Michele Salentino. Non si escludono cause naturali. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Michele Iurlaro See author's posts Tags: decesso abitazione decesso giovane morto in casa San Michele Salentino Continue Reading Previous Notte di paura a Palagiano: auto impazzita provoca maxi-carambolaNext Foggia: maxi sequestro di 80 kg di marijuana in una masseria, arrestato 59enne potrebbe interessarti anche Margherita di Savoia, auto incendiate a Ferragosto: fermato un pregiudicato 28enne 23 Agosto 2025 Salvatore Petrarolo Foggia: maxi sequestro di 80 kg di marijuana in una masseria, arrestato 59enne 23 Agosto 2025 Antonella D'Avola Notte di paura a Palagiano: auto impazzita provoca maxi-carambola 23 Agosto 2025 Giovanni Sebastio Brindisi: torna il BPA, il festival dell’inclusione sociale 23 Agosto 2025 Anna Saponaro Brindisi, multe sulla movida, Orefice: “nessun accanimento” 22 Agosto 2025 Davide Cucinelli Affiliato della SCU evade dal carcere: catturato dopo fuga di poche ore 22 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri
