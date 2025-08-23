23 Agosto 2025

Trovato morto in casa: s’indaga sul decesso di un 31enne

Michele Iurlaro 23 Agosto 2025
SAN MICHELE SALENTINO – È stato trovato in casa senza vita, forse morto già da qualche giorno. Procura e carabinieri indagano sul decesso di un 31enne a San Michele Salentino. Non si escludono cause naturali.  

