Da sx: Luca Di Modugno, Luca De Simone, Dramane Konatè

Taranto, non solo Jallow: accordo con Di Modugno, Konatè e De Simone

Dante Sebastio 22 Agosto 2025
Il Taranto continua a muoversi con decisione sul mercato. Oltre che con Lamin Jallow, il club rossoblù avrebbe trovato l’accordo con Luca Di Modugno (classe 2001), esterno destro con un passato tra Foggia e Akragas e una lunga esperienza in Serie D. Il suo nome era tra i primi emersi subito dopo l’investitura di Ciro Danucci come nuovo allenatore. Non solo Di Modugno: in arrivo ci sarebbero altri due rinforzi. Si tratta del giovane portiere Luca De Simone (2006), anche lui ex Foggia, e del difensore ivoriano Dramane Konatè, già accostato al club nei giorni scorsi.

