Taranto, non solo Jallow: accordo con Di Modugno, Konatè e De Simone

Il Taranto continua a muoversi con decisione sul mercato. Oltre che con Lamin Jallow, il club rossoblù avrebbe trovato l’accordo con Luca Di Modugno (classe 2001), esterno destro con un passato tra Foggia e Akragas e una lunga esperienza in Serie D. Il suo nome era tra i primi emersi subito dopo l’investitura di Ciro Danucci come nuovo allenatore. Non solo Di Modugno: in arrivo ci sarebbero altri due rinforzi. Si tratta del giovane portiere Luca De Simone (2006), anche lui ex Foggia, e del difensore ivoriano Dramane Konatè, già accostato al club nei giorni scorsi.
potrebbe interessarti anche
Lecce-Sala, tutto fatto: il centrocampista stasera sarà in città
Corvino rilancia il modello Lecce: “Realismo, sostenibilità e unità per crescere ancora”
Di Francesco: “Marassi ambiente difficile, voglio un Lecce con spirito battagliero”
Siracusa, mercato sbloccato: perfezionato il trasferimento dei fondi per il rilascio delle fideiussione aggiuntiva
Iaia: “Giochi del Mediterraneo occasione di riscatto per Taranto”
Taranto, blitz Polizia Locale al mercato: sequestrate borse contraffatte