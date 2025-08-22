Taranto, non solo Jallow: accordo con Di Modugno, Konatè e De Simone

Il Taranto continua a muoversi con decisione sul mercato. Oltre che con Lamin Jallow, il club rossoblù avrebbe trovato l’accordo con Luca Di Modugno (classe 2001), esterno destro con un passato tra Foggia e Akragas e una lunga esperienza in Serie D. Il suo nome era tra i primi emersi subito dopo l’investitura di Ciro Danucci come nuovo allenatore. Non solo Di Modugno: in arrivo ci sarebbero altri due rinforzi. Si tratta del giovane portiere Luca De Simone (2006), anche lui ex Foggia, e del difensore ivoriano Dramane Konatè, già accostato al club nei giorni scorsi.

