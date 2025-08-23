23 Agosto 2025

Notte di paura a Palagiano: auto impazzita provoca maxi-carambola

Giovanni Sebastio 23 Agosto 2025
PALAGIANO (TA) – Paura nella notte nel cuore del paese: erano circa le tre quando un’auto ha tamponato alcune vetture parcheggiate. Il mezzo a un incrocio, si è schiantato contro un’auto e ha finito la sua corsa travolgendo tre vetture parcheggiate: una Citroën, una Renault e una Peugeot.

L’impatto è stato violento ed ha provocato la fuoriuscita di olio sull’asfalto, rendendo la strada estremamente pericolosa per gli altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Massafra per i rilievi e per sottoporre il conducente all’alcoltest. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Castellaneta: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

