Serie B, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE B – RISULTATI 1a GIORNATA
Venerdì 22 agosto 2025
Pescara-Cesena (20.30) 1-3
31’ Blesa (C), 35’ Olzer (P), 48’ Shpendi (C), 63’ Bisoli (C)
Sabato 23 agosto 2025
Empoli-Padova (19.00)
Virtus Entella-Juve Stabia (19.00)
Monza-Mantova (21.00)
Palermo-Reggiana (21.00)
Domenica 24 agosto 2025
Spezia-Carrarese (19.00)
Venezia-Bari (19.00)
Catanzaro-Südtirol (21.00)
Frosinone-Avellino (21.00)
Lunedì 25 agosto 2025
Sampdoria-Modena (20.30)
CLASSIFICA PARZIALE
Cesena 3
Pescara e tutte le altre 0
PROSSIMO TURNO – 2a GIORNATA (29/31 agosto 2025)
Venerdì 29 agosto 2025
Reggiana-Empoli (20.30)
Sabato 30 agosto 2025
Juve Stabia-Venezia (19.00)
Mantova-Pescara (19.00)
Cesena-Virtus Entella (21.00)
Palermo-Frosinone (21.00)
Spezia-Catanzaro (21.00)
Domenica 31 agosto 2025
Carrarese-Padova (19.00)
Südtirol-Sampdoria (19.00)
Bari-Monza (21.00)
Modena-Avellino (21.00)
