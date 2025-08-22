22 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Serie B, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

Dante Sebastio 22 Agosto 2025
centered image

SERIE B – RISULTATI 1a GIORNATA

Venerdì 22 agosto 2025

Pescara-Cesena (20.30) 1-3

31’ Blesa (C), 35’ Olzer (P), 48’ Shpendi (C), 63’ Bisoli (C)

Sabato 23 agosto 2025

Empoli-Padova (19.00)

Virtus Entella-Juve Stabia (19.00)

Monza-Mantova (21.00)

Palermo-Reggiana (21.00)

Domenica 24 agosto 2025

Spezia-Carrarese (19.00)

Venezia-Bari (19.00)

Catanzaro-Südtirol (21.00)

Frosinone-Avellino (21.00)

Lunedì 25 agosto 2025

Sampdoria-Modena (20.30)

CLASSIFICA PARZIALE

Cesena 3

Pescara e tutte le altre 0

PROSSIMO TURNO – 2a GIORNATA (29/31 agosto 2025)

Venerdì 29 agosto 2025

Reggiana-Empoli (20.30)

Sabato 30 agosto 2025

Juve Stabia-Venezia (19.00)

Mantova-Pescara (19.00)

Cesena-Virtus Entella (21.00)

Palermo-Frosinone (21.00)

Spezia-Catanzaro (21.00)

Domenica 31 agosto 2025

Carrarese-Padova (19.00)

Südtirol-Sampdoria (19.00)

Bari-Monza (21.00)

Modena-Avellino (21.00)

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Taranto, non solo Jallow: accordo con Di Modugno, Konatè e De Simone

22 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lecce-Sala, tutto fatto: il centrocampista stasera sarà in città

22 Agosto 2025 Flavio Insalata

Corvino rilancia il modello Lecce: “Realismo, sostenibilità e unità per crescere ancora”

22 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Di Francesco: “Marassi ambiente difficile, voglio un Lecce con spirito battagliero”

22 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Siracusa, mercato sbloccato: perfezionato il trasferimento dei fondi per il rilascio delle fideiussione aggiuntiva

22 Agosto 2025 Giovanni Scialpi

Eccellenza Basilicata, il quadro del primo turno di Coppa Italia

22 Agosto 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Serie B, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

22 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ubriachi, si sdraiano in strada: “Devastata l’immagine di Foggia”

22 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Accesa discussione su autobus a Taranto, carabinieri riportano la calma

22 Agosto 2025 Marzia Baldari

“All’Ombra delle Sirene”, su Antenna Sud speciale dedicato al lavoro dei Carabinieri

22 Agosto 2025 Redazione