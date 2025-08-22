22 Agosto 2025

Siracusa, mercato sbloccato: perfezionato il trasferimento dei fondi per il rilascio delle fideiussione aggiuntiva

Giovanni Scialpi 22 Agosto 2025
“Nella giornata odierna il Siracusa Calcio 1924 ha perfezionato il trasferimento dei fondi per il rilascio delle fideiussione aggiuntiva necessaria per ampliare la possibilità di spesa nelle operazione di calciomercato”. Esordisce così il comunicato del Siracusa che, dopo il blocco sul calciomercato a causa del non pagamento della fideiussione, può tirare un sospiro di sollievo e fare il suo calciomercato.

