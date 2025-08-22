22 Agosto 2025

Accesa discussione su autobus a Taranto, carabinieri riportano la calma

Marzia Baldari 22 Agosto 2025
TARANTO: Una lite tra passeggeri a bordo di un autobus si è verificata questa sera, dopo le 21, a Piazza Castello, a Taranto. L’autista ha fermato il mezzo e chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate tre radiomobili dei Carabinieri, che hanno riportato la calma e proceduto all’identificazione dei presenti, due stranieri. Intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato cure a due cittadini rimasti coinvolti.

