Tremiti, gommoni tagliati a imprenditrice: Barone (M5S) chiede audizione

La consigliera regionale promette: “Non lasceremo sola Angelica Attanasio, la comunità è dalla parte di chi lavora”

L’atto intimidatorio contro l’imprenditrice delle Isole Tremiti Angelica Attanasio, a cui sono stati tagliati metà dei gommoni che noleggia da vent’anni, suscita la reazione della politica regionale.

La consigliera del Movimento 5 Stelle Rosa Barone, già presidente della commissione regionale di studio sulla criminalità organizzata, ha espresso solidarietà alla donna, annunciando la volontà di portare il caso in Commissione antimafia regionale.

“Angelica non ha abbassato la testa – ha dichiarato Barone – ma ha denunciato il vile atto intimidatorio e altri episodi avvenuti nei giorni scorsi. Ora non dobbiamo lasciarla sola. Il suo progetto deve continuare, o significherebbe darla vinta a chi voleva che andasse via dalla nostra terra”.

Barone ha quindi annunciato l’intenzione di audire l’imprenditrice in Commissione, per far conoscere la sua storia e valutare strumenti di sostegno anche per altri operatori economici che, a differenza della Attanasio, spesso non trovano la forza di denunciare.

“Ora tocca alle istituzioni essere al fianco di Angelica e di chi lavora con coraggio e legalità. Bisogna far capire a questa gentaglia che la comunità sta con la gente perbene e non con chi minaccia la libertà economica del nostro territorio”, ha concluso la consigliera M5S.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts