Lecce-Sala, tutto fatto: il centrocampista stasera sarà in città

Tutto fatto per Alex Sala al Lecce. Il centrocampista proveniente dal Cordoba sarà a Lecce nella tarda serata odierna e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche. Nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze con 5 gol e 5 assist nella seconda lega spagnola.
