Canottaggio, Cus Bari: doppio bronzo ai campionati italiani

Sabato 22 e domenica 23 giugno, nelle acque della Schiranna di Varese (Va), si sono svolti i campionati italiani under 19 di canottaggio, categorie senior, pesi leggeri e pararowing, nei quali il Cus Bari ha ottenuto due medaglie di bronzo, mostrando ancora una volte le sue qualità a livello nazionale.

Il primo terzo posto è stato vinto nel 4+ maschile dall’equipaggio composto da Filippo Prezioso, Nicola Rotondo, Matteo Chimenti, Sidney Triggiani e il timoniere Nicola Bussola, nonostante l’infortunio capitato ad uno dei canottieri. Il secondo è stato vinto, nell’1X Pr2 maschile, dal cussino Raffaele Andriotta, che ha ottenuto il bronzo nonostante l’alto livello tecnico mostrato dagli avversari.

Ad un passo dal podio si è fermato, nel 2+, il team composto da Sidney Triggiani, Nicola Rotondo e dal timoniere Nicola Bussola, che ha comunque registrato un buon quarto posto. Sesto posto, invece, per Eva Gatto nel singolo pesi leggeri femminile, mentre per uno scarto di pochi secondi si sono fermati in semifinale i cussini U17 Gloria e Andrea Licciardi, che hanno gareggiato tra gli under19. Gli atleti Cioffi, Cutrignelli, Martiradonna e Noviello si sono invece fermati alle qualifiche.

“Siamo abbastanza soddisfatti dei risultati raggiunti in questa competizione – hanno commentato i tecnici Carlo Alberto Verdana e Saverio Binetti – perché per gli under 17 questo era solo un banco di prova per i propri campionati di categoria. Speriamo di confermare quanto fatto nello scorso week-end e magari migliorarci”.

