Sciabola U23: Mastrullo e l’Italia secondi agli Europei di Tallinn

Tallinn si conferma terreno fertile per Marco Mastrullo, che due anni dopo il titolo continentale tra i Giovani, conquista un prestigioso argento nella sciabola a squadre agli Europei Under 23. Lo sciabolatore foggiano, portacolori delle Fiamme Gialle, è stato protagonista nella formazione azzurra insieme a Cosimo Bertini, Edoardo Cantini e Antonio Tallarico.

Il quartetto italiano ha aperto il percorso superando la Spagna nei quarti di finale con il punteggio di 45-38. In semifinale, sfida combattutissima contro la Georgia, vinta di misura 45-43. In finale, l’Italia ha dovuto cedere il passo alla Francia, trascinata dal neo campione europeo individuale Remi Garrigue, che ha guidato i transalpini al successo per 45-36.

Marco Mastrullo, confermato titolare e sempre schierato come ultimo frazionista, ha mostrato grande solidità lungo tutta la gara. Nella prova individuale, disputata venerdì, si era fermato agli ottavi di finale, chiudendo 12° dopo essere stato eliminato dal polacco Szymon Hryciuk, poi medaglia di bronzo.

La rassegna continentale si chiude con un bilancio più che positivo per l’Italia, che conquista il primo posto nel medagliere degli Europei Under 23 Tallinn 2025, totalizzando 5 ori, 3 argenti e 5 bronzi, superando proprio la Francia nella giornata conclusiva.

