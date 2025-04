Futsal, Torneo delle Regioni: Puglia in semifinale con Juniores e Femminile

Un’altra giornata ricca di soddisfazioni per la Puglia al Torneo delle Regioni di futsal. Nella fase dei quarti di finale, le rappresentative Juniores e Femminile conquistano entrambe l’accesso alla semifinale dopo due sfide ricche di emozioni decise ai calci di rigore.

La selezione Juniores, guidata da Maurizio Di Pinto, è protagonista di una rimonta spettacolare contro le Marche. Sotto di due reti nei primi minuti, la squadra pugliese trova la forza di reagire: Giannini del San Ferdinando C5 accorcia le distanze dopo un rigore fallito, mentre nel finale Laselva del Volare Polignano firma il pareggio. Ai rigori, è decisivo Giovanni Romagno (Audax Rutigliano) con due interventi fondamentali, prima della trasformazione finale di Emanuele Oi (Cassano delle Murge C5) che regala la qualificazione.

“È stata una vittoria di cuore e umiltà. Questi ragazzi ci hanno sempre creduto, forse anche più di me. Domani affronteremo una squadra forte come il Lazio, ma vogliamo continuare a sognare”, ha dichiarato mister Di Pinto.

Anche la selezione Femminile avanza dopo una prestazione attenta e ordinata contro le padrone di casa dell’Emilia-Romagna. La sfida si chiude sullo 0-0 dopo i tempi regolamentari, ma ai rigori la Puglia è implacabile, con una serie perfetta dagli undici metri e le parate decisive di Martina Cacciapaglia, che sigilla il passaggio del turno.

“Non è stata la nostra gara migliore, ma abbiamo mostrato lucidità e spirito di sacrificio. Ora ci aspetta il Lazio, una squadra con storia e qualità, ma siamo pronti a giocarci le nostre carte”, ha commentato il selezionatore Gianvito Defilippis.

Si ferma invece ai quarti il cammino delle selezioni Under 17 e Under 15. I Giovanissimi vengono superati dalla Calabria, mentre gli Allievi cedono di misura al Lazio. Nonostante l’eliminazione, entrambe le squadre hanno mostrato segnali positivi per il futuro.

Domani, mercoledì 30 aprile, le due semifinali che vedranno impegnata la Puglia si disputeranno al Carisport di Cesena:

ore 15.00: Puglia vs Lazio (Femminile)

ore 17.30: Lazio vs Puglia (Juniores Under 19)

Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube della LND, con l’obiettivo comune di raggiungere la finale in programma il 1° maggio sempre a Cesena.

