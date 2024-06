Pallamano A/Gold, Conversano: dalla Norvegia arriva Leif-Erik Brenne

La Pallamano Conversano continua a rafforzarsi attingendo dalla Scandinavia per il ruolo di terzino destro, reso vacante dalla partenza di Jacob Nelson. Per la prossima stagione sportiva, coach Tarafino potrà contare sulle prestazioni del norvegese Leif-Erik Brenne, proveniente dal Bergen Handball, squadra che milita nella REMA 1000-ligaen, la massima serie norvegese.

Brenne, nato nel 1998 e alto 193 cm, ha vestito diverse maglie nel corso della sua carriera. Ha iniziato giovanissimo nello Sportsklubben Falk nella stagione 2015/16, per poi passare tra il 2017 e il 2021 al Nøtterøy Handball Elite e successivamente di nuovo allo Sportsklubben Falk. Nel 2021 approda al Bergen Handball, con cui disputa tre stagioni realizzando ben 257 reti. Inoltre, ha collezionato alcune presenze nella nazionale norvegese Under 18.

“Sono entusiasta di trasferirmi in Italia e a Conversano! Ho avuto solo referenze positive sul mio nuovo club”, esordisce Brenne con entusiasmo. “Sono convinto di entrare a far parte di una squadra molto competitiva”.

Parlando della sua nuova avventura e degli obiettivi, Leif sottolinea: “Questa è la mia prima esperienza fuori dalla Norvegia. Spero di continuare a crescere sia come giocatore sia come persona. Ho appena terminato il mio master per diventare insegnante e ora non vedo l’ora di concentrarmi completamente sulla pallamano e su Conversano. È il sogno di ogni norvegese vivere in un paese dell’Europa meridionale e ora io posso vivere questo sogno. Spero di adattarmi velocemente al clima, voglio anche imparare la lingua italiana e conoscere quanto più possibile la cultura italiana.”

Riguardo alla pallamano italiana, Brenne aggiunge: “Tutto quello che so della pallamano italiana proviene dalle partite che ho visto del Conversano. Mi sembra che il mio stile di gioco veloce si adatterà perfettamente. La pallamano italiana non è molto conosciuta in Norvegia, quindi spero che il mio arrivo possa contribuire a cambiare questa percezione e che la mia esperienza con la pallamano norvegese possa essere utile alla squadra. Mi impegnerò per dare il massimo e aiuterò la squadra a competere per tutti i trofei a cui parteciperemo la prossima stagione, non vedo l’ora di incontrare tutti!”

