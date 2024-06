Futsal A/M, Taliercio lascia il Vitulano Drugstore Manfredonia

La società Vitulano Drugstore Manfredonia ha annunciato che Francisco Ezequiel Taliercio non farà parte della rosa nella stagione 2024-25.

Arrivato come unico rinforzo nel mercato di riparazione, il giocatore argentino ha rapidamente conquistato il cuore di tutti distinguendosi per la sua straordinaria grinta e diventando decisivo nella seconda metà di stagione.

Il club sipontino avrebbe voluto continuare il rapporto, ma Taliercio, a malincuore, ha dovuto rifiutare il rinnovo a causa di motivi personali e familiari. La società comprende la decisione e saluta il calciatore con affetto e stima.

“Al difensore argentino va un sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati nella stagione appena conclusa, accompagnato dai migliori auguri per il futuro”, si legge in una nota del club sipontino.

