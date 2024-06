Scherma, fioretto: la potentina Palumbo oro agli Europei di Basilea

Il fioretto femminile azzurro trionfa agli Europei di Basilea consolidando il primato dell’Italia nel medagliere. La capitana Arianna Errigo, la potentina Francesca Palumbo, Martina Favaretto e Alice Volpi hanno dominato la finale con la Polonia, assicurando l’undicesima medaglia alla squadra italiana: 5 ori, 3 argenti e 3 bronzi.

La squadra guidata dal ct Stefano Cerioni ha anche conquistato la certezza matematica del primo posto nel ranking mondiale a squadre delle fiorettiste, garantendosi così la testa di serie numero 1 nel tabellone dei Giochi Olimpici di Parigi.

Le azzurre hanno iniziato il loro percorso superando l’Austria per 45-36 nei quarti, per poi battere l’Ungheria in semifinale con un netto 45-17. La finale con la Polonia è stata un’ulteriore dimostrazione di forza del Dream Team, conclusa con un convincente 45-27.

“A inizio giornata abbiamo sofferto un po’ con l’Austria, avversario ostico, poi abbiamo messo in pedana tutta la nostra voglia di vincere e il risultato si è visto”, ha dichiarato Volpi.

“Una splendida doppietta per me, perché rivincere il titolo individuale è stato bello ma ci tenevo tantissimo a farlo con le mie compagne. Siamo una grande squadra”, ha aggiunto la capitana Errigo.

