Tennis, Sinner trionfa ad Halle: primo titolo sull’erba

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Halle, ATP 500 sull’erba. Il numero 1 del mondo ha battuto in finale il polacco Hubert Hurkacz (numero 9) in due set con il punteggio di 7-6 (10/8), 7-6 (7/2).

“Sapevo che dovevo servire bene, e quando mi è riuscito anche con la seconda ne ho tratto vantaggio. In generale, ho poi cercato di giocare bene nei momenti importanti. Aver vinto il mio primo torneo sull’erba è una bella sensazione”, ha dichiarato Sinner commentando la sua vittoria. È il primo italiano a riuscirci nel torneo di Halle, in Germania.

“Ora c’è Wimbledon e non vedo l’ora. L’anno scorso sono arrivato in semifinale, stavolta vedremo, ma di sicuro avrò più fiducia su questa superficie. Lì l’erba è un po’ diversa ma avrò una settimana per prepararmi”, conclude l’italiano numero 1 al mondo.

Sfuma il sogno di Lorenzo Musetti di conquistare la vittoria al torneo londinese del Queen’s. L’italiano numero 30 del mondo è stato battuto dallo statunitense Tommy Paul, numero 13, in due set, col punteggio di 6-1, 7-6.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author