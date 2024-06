Pallamano A/Gold, Conversano piazza il primo colpo: Bulzamini

La Pallamano Conversano annuncia con orgoglio l’arrivo del talentuoso terzino sinistro Davide Bulzamini, proveniente dal club sloveno Trimo Trebnje. Il presidente Giuseppe Roscino e il coach Alessandro Tarafino accolgono con entusiasmo il giocatore, un nome ben noto nel panorama pallamanistico italiano.

Nato nel 1995, Bulzamini ha iniziato la sua carriera nel Romagna, dove ha raggiunto la notorietà nella stagione 2015/16. Dopo aver giocato in Francia con il Saint Marcel Vernon e il Cavigal Nizza, ha militato nella Liga Asobal spagnola con il Balonmano Cuenca dal 2020 al 2022. Il suo ritorno in Italia con il Brixen nella stagione 2022/23 gli ha fruttato la Coppa Italia e il riconoscimento come miglior italiano del campionato. L’ultima stagione l’ha vista trionfare in Slovenia, vincendo la Coppa di Slovenia con il Trimo Trebnje.

“Venire a Conversano per me è un onore perché si tratta di una delle società più storiche della pallamano italiana, che punta sempre a vincere e che lavora sempre bene”, ha dichiarato Bulzamini, emozionato di indossare la maglia biancoverde.

A Conversano, Davide ritroverà il compagno di nazionale Pablo Marrochi e il coach Tarafino, con cui condivide radici comuni a Mordano. “Conversano è una realtà che conosco bene. Troverò un fratello come Pablo ed un allenatore come Tarafino con cui ho un rapporto di amicizia. La prossima stagione saremo competitivi in ogni competizione”.

Bulzamini, pilastro della nazionale italiana di coach Riccardo Trillini, ha già avuto modo di apprezzare il calore del pubblico conversanese durante la storica vittoria contro il Montenegro lo scorso 9 maggio. “Ogni volta che sono venuto a Conversano ho trovato un ambiente con tanto entusiasmo. La gara contro il Montenegro, a livello di atmosfera, è stata una delle più belle che abbia mai giocato”.

Infine, un appello ai tifosi: “Prometto ai sostenitori che io e la squadra daremo il 100% in ogni allenamento e partita. Sono certo che ci toglieremo tante soddisfazioni”.

