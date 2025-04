Matera, morto un 40enne rimasto incastrato in una macchina rotoballa

MATERA – Un 40enne straniero (forse un indiano) ha perso la vita questo pomeriggio, intorno alle ore 17.00, a Matera mentre stava lavorando in un’azienda agricola in zona La martella. L’uomo è rimasto incastrato in una macchina rotoballa. Sul posto lo Spesal – il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – che insieme ai Carabinieri di Matera stanno procedendo alle indagini per verificare la dinamica dell’incidente.

