Tennis, Challenger Barletta: trionfa il ceco Svrcina

Dalibor Svrcina è il trionfatore della 25ª edizione dell’Open della Disfida. Il giovane talento della Repubblica Ceca ha conquistato il titolo a Barletta, dopo una settimana impeccabile sui campi in terra rossa del circolo “Hugo Simmen”. In finale ha sconfitto Vitaliy Sachko, protagonista di un torneo straordinario, avendo raggiunto l’ultimo atto partendo dalle qualificazioni. Nonostante il freddo gelido che ha caratterizzato l’incontro, il Centrale era sold out, testimoniando l’entusiasmo del pubblico.

Svrcina ha avuto un inizio scoppiettante, portandosi sul 3-1, ma Sachko ha reagito, arrivando a pareggiare sul 4-4. Tuttavia, il primo set è stato deciso dai momenti finali, con Svrcina che ha chiuso 7/5. Nel secondo parziale, Svrcina ha confermato la sua superiorità, vincendo 6/3 e portando a casa il trofeo.

