Bari, taxi in servizio straordinario fino al 30 settembre

È in vigore da oggi, sabato 12 aprile, la nuova turnazione straordinaria del servizio taxi a Bari, che resterà attiva fino al 30 settembre 2025. Lo stabilisce una determina dirigenziale pubblicata sull’albo pretorio, che prevede l’ampliamento dell’attuale piano operativo per far fronte al crescente flusso turistico e ai numerosi eventi previsti nei prossimi mesi in città.

Nel dettaglio, il provvedimento autorizza l’apertura dei turni A e B per un totale di 132 auto in servizio (escluse le 18 auto di turno presso l’Aeroporto di Bari), rispetto alle 75 precedentemente autorizzate per ciascun turno. Ogni tassista potrà lavorare per un massimo di dieci ore giornaliere, con l’obbligo di osservare almeno un giorno di riposo a settimana.

Una decisione, spiegano dagli uffici comunali, dettata dalla “contingenza legata all’incremento dei flussi turistici nella città”, ormai sempre più al centro dell’interesse nazionale e internazionale. Bari, infatti, nelle prossime settimane sarà teatro di convegni, eventi sportivi, concerti, manifestazioni religiose come le celebrazioni per San Nicola, e fiere che comporteranno un notevole aumento della domanda di trasporto pubblico, specialmente non di linea.

“Questa per la nostra città è una stagione importante, ricca di eventi che attirano sempre più visitatori – commenta l’assessore allo sviluppo economico –. Con l’attivazione di questi turni straordinari vogliamo rispondere alla richiesta crescente di servizi da parte di cittadini e turisti, in attesa di concludere il nuovo bando per l’assegnazione di 30 ulteriori licenze”.

L’amministrazione punta a costruire un piano strategico che metta a sistema i principali servizi legati al turismo, anche grazie al contributo dei fondi provenienti dalla tassa di soggiorno. Un intervento che, si auspica, possa rendere Bari una città ancora più accogliente, organizzata e pronta ad affrontare la sfida di una crescita turistica sempre più importante.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author