Futsal B/M, Castellana: Satalino ai saluti, ‘La vita è fatta di scelte’

Comincia a muoversi il mercato del Castellana C5 anche se, in realtà, la prima operazione della dirigenza biancoblu è in uscita. Dopo un’annata ricca di grandi soddisfazioni, Angelo Satalino non farà parte del roster castellanese per la stagione sportiva 2024-25.

Il centrale classe 1982, che in diverse occasioni ha anche indossato la fascia di capitano nell’arco dell’ultimo campionato, ha voluto così salutare l’ambiente: “Nella vita come nello sport – spiega l’esperto calcettista – bisogna fare delle scelte, anche se difficili. Auguro al mister e alla società di poter raggiungere gli obiettivi prefissati e di poter sempre sorridere a questo nostro meraviglioso sport. Ovviamente ci tengo a ringraziare pubblicamente il Castellana C5 nelle persone del presidente Mazzarisi, del direttore Vito Cisternino, passando per mister Rotondo e per il massaggiatore Vincenzo Capobianco, fino ad arrivare a tutti i dirigenti ed i miei compagni di viaggio. Anche quest’anno ho imparato tanto da tutti”.

Doveroso anche il saluto del direttore sportivo Vito Cisternino a nome di tutto il sodalizio: “E’ stata una decisione sofferta perché Satalino ha rappresentato tanto per il Castellana nel corso dell’ultima stagione. Lo ringraziamo per l’impegno, la dedizione e la disponibilità dimostrata sin dal primo giorno, caratteristiche con cui ha confermato di essere un atleta serio ed affidabile dentro e fuori dal campo, oltre che un grande esempio per i più giovani. A lui auguriamo un futuro ricco di grandi soddisfazioni”.

Cisternino ha poi anche fatto il punto sul mercato: “Stiamo lavorando sodo in piena sinergia con mister Rotondo per allestire la squadra che affronterà il prossimo campionato. Ancora non abbiamo notizie certe in merito alla categoria anche se al riguardo potrebbero esserci importanti novità nei prossimi giorni. Di certo non ci faremo trovare impreparati e sapremo costruire un roster degno di ben rappresentare il nostro paese”.

