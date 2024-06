Taranto: L’ex Camposcuola rinasce come nuovo gioiello sportivo

Dopo un significativo intervento di riqualificazione, l’ex Camposcuola di Taranto sarà ufficialmente restituito alla cittadinanza venerdì 28 giugno alle ore 09:30. L’opera, finanziata dall’Istituto per il Credito Sportivo con un investimento di 3 milioni di euro, ha trasformato l’infrastruttura del rione Salinella in uno degli impianti più moderni della regione.

Le 8 corsie della pista d’atletica, le pedane per il salto in alto e in lungo, gli spogliatoi e i locali per atleti, allenatori e giudici di gara sono stati completamente rinnovati. Anche la tribuna spettatori è stata ristrutturata per garantire il massimo comfort agli appassionati di atletica. Queste migliorie rendono l’impianto una struttura di punta per i Giochi del Mediterraneo del 2026.

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, ha espresso grande soddisfazione per il completamento dei lavori: “Oggi Taranto non solo recupera una struttura sportiva di valore, ma si dota di un impianto essenziale per il successo dei Giochi del Mediterraneo e per il nostro futuro come Città europea dello Sport. Inoltre, completeremo l’illuminazione e realizzeremo ulteriori interventi grazie al budget aggiuntivo del nuovo Masterplan dei Giochi concordato con il commissario Ferrarese. La FIDAL nazionale si è mostrata interessata al futuro modello di gestione della struttura, che dovrebbe generare ricadute positive sul territorio anche dopo il 2026.”

L’assessore ai Lavori Pubblici, Cosimo Ciraci, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dagli uffici tecnici del Comune: “Il loro impegno e competenza hanno permesso di trasformare l’ex Camposcuola in un centro di eccellenza per l’atletica e lo sport in generale.”

Il rinnovato Camposcuola di Taranto è pronto a diventare un simbolo di rinascita e orgoglio cittadino, un luogo dove sport e comunità si incontrano per celebrare lo spirito di resilienza e passione che caratterizza la “città dei due mari”.

