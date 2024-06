US Lecce, ufficiale il nuovo portiere Christian Martin Früchtl

Lecce – Continua il mercato in entrata dei giallorossi che comunicano l’arrivo di un nuovo portiere. Si tratta infatti del calciatore Christian Martin Früchtl dall’Austria Vienna. Il portiere tedesco classe 2000, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027con opzione per i successivi due anni, arriverà a Lecce nella tarda serata di oggi per sottoporsi, nella giornata di domani, alle visite mediche di rito.

