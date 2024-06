Taranto, nuovo stadio Iacovone: presentato progetto finale (foto)

È stato ufficialmente presentato il progetto per il nuovo stadio Erasmo Iacovone, che sarà ristrutturato in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026. L’ingegner Fabio Manzone ha ideato un impianto capace di ospitare 21.000 spettatori, con una struttura portante e una copertura in acciaio, conformi ai più moderni standard architettonici. Il costo complessivo del progetto è di 60 milioni di euro e la realizzazione è prevista in 18 mesi.

Il progetto è stato illustrato oggi, martedì 25 giugno, durante una conferenza di servizi alla presenza del commissario Massimo Ferrarese e dei tecnici di 21 enti. Lo stesso Ferrarese ha aperto i lavori, dando la parola ai progettisti per spiegare i dettagli dell’opera.

La gara d’appalto sarà indetta entro agosto, con l’assegnazione prevista per settembre. I lavori inizieranno al termine delle procedure burocratiche, presumibilmente entro fine novembre. Si sta cercando di anticipare la demolizione dell’anello inferiore a settembre, con l’avvio dei primi lavori. Di notte, la copertura sarà illuminata con i colori del Taranto Fc.

