Serie D, le possibili campane del prossimo Girone H

Sono 10 le compagini pugliesi già posizionate ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D. Dalle sette confermate Casarano, Fasano, Fidelis Andria, Gravina, Manfredonia, Martina e Nardò, al neopromosso Ugento, passando per le due retrocesse Virtus Francavilla e Brindisi.

Il girone H dovrebbe dunque vantare una pugliese in meno rispetto alla passata stagione, con la promozione in C dell’Altamura e le retrocessioni in Eccellenza di Gallipoli, Bitonto e Barletta. Saranno in compenso tre le lucane: Il Francavilla in Sinni, dopo un solo anno di purgatorio in Eccellenza, è infatti tornato in D, dove ha raggiunto le conterranee Matera e Rotonda. Il girone H vedrà pertanto ancora una volta un sostanzioso gruppo appulo-lucano al suo interno, ed a completarlo ci saranno almeno cinque compagini campane.

Le 13 aventi diritto verranno infatti distribuite in tre gironi: G, H ed I. In quello di Puglia e Basilicata di sicuro non ci saranno Angri, Gelbison e Paganese, perché già presenti lo scorso anno. In attesa di ufficialità, le indiscrezioni portano a Puteolana, Ischia, Pompei, Sarnese, Savoia, Scafatese o Nocerina.

In attesa di ufficialità e in attesa dei vari ricorsi inerenti al ripescaggio, la scelta delle campane da aggiungere al girone H dovrebbe racchiudersi nel sottogruppo delle sette sopracitate. Per alcune potrebbe essere la primissima volta nel girone H, mentre altre rappresentano non solo un ritorno, ma anche un notevole pericolo per chi tra le pugliesi ha intenzione di disputare un campionato di vertice ed una stagione da protagonista.

