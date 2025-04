Futsal A/M, Manfredonia: Roma rimonta e vince al ‘PalaOlgiata’

Impresa sfiorata per la Vitulano Drugstore Manfredonia. Venerdì 25 aprile, infatti, i sipontini sono stati rimontati dalla Roma 1927 Futsal al PalaOlgiata di Roma, andando vicini al colpaccio nella ventiseiesima giornata della Serie A di calcio a cinque. In vantaggio fino a fine primo tempo, i biancocelesti hanno comunque sfoderato una prestazione encomiabile. A passare in vantaggio, però, sono stati i biancorossi, con la rete del capitano Antonio Dimas. La reazione di Manfredonia, però, non si è fatta attendere: prima la rete di Michele Murgo, poi la doppietta di Mauro Canal hanno timbrato il sorpasso degli ospiti. La rimonta dei padroni di casa è giunta nella ripresa, grazie a Marcelinho, Lucho Avellino e alla doppietta di Dimas.

Ora Manfredonia è atteso da quattro finali per evitare la retrocessione, a partire dall’impegno di sabato 2 maggio contro lo Sporting Consilina, penultimo impegno casalingo dell’annata, in programma alle 17:00 al PalaScaloria-

Formazioni

Roma 1927 Futsal: Anzini (p), Ercolessi, Borolo, Ceccarelli, Avellino, Marcelinho, Fortino, Di Eugenio (vk), Biscossi, Cutruneo, Rodriguez (p), Dimas (k). All. Formiconi.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Lucho, Murgo (vk), Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Fiotta (p), Guerra. All. Moura.

Arbitri: sig. Gianluca Ruotolo (Chieti), sig. Francesco Cocco (Parma). Cronometrista sig. Giovanni Zannola (Ostia Lido).

Tabellino

11’51″pt, 17’25″st Dimas; 15’57″pt Murgo; 17’10″pt, 17’53″pt Canal; 0’52″st Marcelinho; 2’58″st Avellino.

