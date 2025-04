Tennis B1/M, Galatina: pari contro Sassari nel secondo turno di campionato

Questi i risultati nel dettaglio: Alessandro Raffaele Bellifemine vs Valerio Peruzza: 6-4, 6-4; Andrea Cardinale vs Matteo Mura: 1-6, 3-6; Matyas Lajos Fuele vs Robert Armando Strombachs: 7-6(1), 7-5; Federico Mengoli vs Andrea Cherchi: 0-6, 5-7. Nei doppi, invece, il duo Fuele/Novo ha avuto la meglio su Peruzza/Oronti per 6-4, 6-3, mentre Cardinale/Duma sono stati superati da Strombachs/Mura 3-6, 1-6.

Il capitano Marrocco: “Impresa formidabile”