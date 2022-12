Condividi su...

Cade ancora in trasferta la Virtus Francavilla, che perde 2-1 in casa del Picerno. Le formazioni: fra le fila dei padroni di casa parte dal primo minuto Golfo al posto di Kouda, con l’ex Albertazzi in porta. Per quanto concerne gli ospiti si rivede nell’undici titolare Murilo dopo l’infortunio di un mese fa, e tornano in attacco sia Patierno che Maiorino. Già al minuto 8 ci proverà Murilo, ma senza fortuna. Al 16’ Esposito si farà vivo per la prima volta dalle parti di Avella colpendo il palo. Poco più tardi ci proveranno dalla distanza prima Murilo e poi Maiorino, ma al 25’ è il Picerno a portarsi in vantaggio con Diop. Cross dalla destra e spizzata di testa del senegalese che porta i suoi in vantaggio. Al 29’ Pagliai rischierà l’autogol con un colpo di testa schiacciato che terminerà poco distante dal palo. Alla mezz’ora ci riproverà Maiorino, ancora senza fortuna, mentre al 42’ il subentrato Macca regalerà ad Esposito il pallone del raddoppio. Fin troppo facile per il capitano della Leonessa insaccare alle spalle di Avella il gol del 2-0. Lo stesso Macca al 58’ riuscirà ad accorciare le distanze con una gran botta dalla distanza, rimettendo il parziale in discussione. La Virtus alza il baricentro a caccia del pareggio, concedendo perà qualcosa. Al minuto 67’ infatti ci prova ancora Diop di testa, questa volta concludendo al lato. I padroni di casa sciuperanno la chance del 3-1. Gran lavoro di Diop che dopo aver duettato con Kouda mette in mezzo dalle parti di D’Angelo, che da mezzo metro calcia sul palo. Gli ospiti si affacceranno più volte nella metà campo avversaria, ma senza successo. Allo scoccare del 90’ ci sarà un ultimo disperato tentativo, anche questo vano. Prosegue la striscia positiva del Picerno, così come quella negativa dei biancazzurri, che confermano il trend negativo in trasferta. Al termine del match i venti tifosi biancazzurri giunti al “Curlo” hanno contestato la formazione di mister Calabro.

Az Picerno-Virtus Francavilla Calcio 2-1

Reti: 25’pt Diop, 42’pt Esposito (PI) 13’st Macca (VF)

Az Picerno: Albertazzi, Ferrani (28’pt De Franco), Esposito (1’st D’Angelo), Dettori, Garcia, Reginaldo (4’st Kouda), Pagliai (23’st Novella), Golfo (23’st Allegretto), Guerra, Diop, De Ciancio. A disp: Crespi, Liurni, Santarcangelo, Monti, Setola. All. Longo

Virtus Francavilla Calcio: Avella, Idda (1’st Solcia), Cardoselli (1’st Cisco), Miceli (34’st Enyan), Maiorino, Di Marco (28’pt Macca), Patierno, Pierno, Risolo (34’st Perez), Mendes, Minelli. A disp: Negro, Romagnoli, Giorno, Mastropietro, Ejesi, Carella. All. Calabro

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini (Massimiliano Starnini di Viterbo-Daniele Sbardella di Belluno-Giuseppe Rispoli di Locri)

Note: Ammoniti: Pagliai, D’Angelo, De Ciancio, Diop (PI) Idda, Maiorino, Solcia, Patierno (VF)

Recupero: 3’pt, 4’st