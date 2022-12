Condividi su...

LATINA – Al Latina basta un gol nei primissimi secondi di gioco per battere un Cerignola sprecone: al “Francioni” finisce 1-0 per i pontini, decisiva la rete di Riccardi. In cronaca. Pronti, via ed il Latina passa subito in vantaggio. Nel corso del primo minuto di gioco Carissoni trova la testa di Riccardi che insacca alle spalle di Saracco, nerazzurri subito avanti. Il Cerignola reagisce caparbiamente: all’11’, sugli sviluppi di un corner, Cardinali si oppone al destro di Coccia. Un minuto dopo altra grossa occasione tra i piedi dell’esterno destro gialloblú, chiude tutto Giorgini. Sul conseguente angolo Capomaggio trova i guantoni di Cardinali. Al quarto d’ora Neglia lancia per Malcore, Tascone però lo anticipa provando un’acrobazia che non sortisce alcun effetto. Il Cerignola non si dà per vinto, al 35′ Coccia appoggia per Malcore che però conclude alto. La ripresa. Il Latina sfiora il raddoppio al 47′, Tessiore trova Carletti che tutto solo si divora la rete del 2-0. 56′, conclusione a botta sicura di Capomaggio, ottima parata di Cardinali. 64′, occasione clamorosa per gli ofantini: D’Andrea spizza di testa, Langella a porta libera spreca mandando alto. Ancor più ghiotta la chance sprecata da D’Andrea che, al 67′, non corregge in porta il cross di Russo. 73′, ci prova ancora Capomaggio, destro facile per l’estremo difensore pontino. La sfida termina con il doppio giallo al capitano del Latina Giorgini, che al 93’ lascia i suoi in dieci. È un’espulsione indolore, i laziali portano comunque a casa l’intera posta in palio, ritrovando il successo dopo 8 gare. Il Cerignola incassa il secondo ko di fila, dominando il gioco per larghi tratti con però notevoli problemi in fase realizzativa.

Foto di Audace Cerignola.

IL TABELLINO

Latina – Audace Cerignola 1-0

Latina (3-5-2): Cardinali; Giorgini, Esposito And. (11’pt. Celli), De Santis; Sannipoli, Bordin, Tessiore (31’st. Barberini), Riccardi (15’st. Di Livio), Carissoni; Fabrizi, Carletti (31’st. Margiotta). All. Di Donato.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Ligi, Capomaggio, Blondett; Coccia (18’st. Giofré), Tascone (8’st. D’Ausilio), Langella, Sainz Maza (8’st. Achik), Russo; Neglia (18’st. D’Andrea), Malcore (50’st. Signorile). All. Pazienza.

Arbitro: Scarpa di Collegno.

Reti: 1’pt. Riccardi (L)

Ammoniti: Celli (L), Fabrizi (L), Giorgini (L) x2, Carissoni (L), Blondett (C), Barberini (L).

Espulso: Giorgini (L).