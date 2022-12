Tommasini piega il Monterosi, Taranto in zona playoff

Condividi su...

Seconda vittoria consecutiva per il Taranto. Con una rete di Christian Tommasini, al terzo gol consecutivo, i rossoblu piegano il Monterosi raggiungendo quota 23 in classifica, momentaneamente al nono posto in piena zona playoff. Dopo un primo tempo giocato sotto ritmo dai rossoblu e con una leggera supremazia di marca laziale (brividi per un colpo di testa di Parlati respinto da Vannucchi al 12’), la gara si sblocca nella ripresa. È il 64’ quando un lancio di Mastromonaco attraversa tutta l’area rigore, Guida cerca di piazzarla, ma la conclusione diventa un assist involontario per Tommasini, che a porta vuota firma il vantaggio. La reazione del Monterosi non arriva, anzi è il Taranto a sfiorare il raddoppio: prima con una punizione velenosa di Provenzano, il cui sinistro si stampa sulla traversa, ma è determinante la manata di Moretti, poi con La Monica, che lanciato in contropiede da Mazza si fa anticipare da un avversario. Finisce così, con il Taranto che conquista altri 3 punti fondamentali nella corsa alla salvezza.

TARANTO-MONTEROSI 1-0

RETI: 64’ Tommasini (T)

TARANTO 352: Vannucchi; Manetta, Antonini, Evangelisti; Ferrara, A. Romano (46’ Provenzano), Labriola (62’ Mazza), Mastromonaco, Formiconi (46’ Chapi Romano); Guida (85’ La Monica), Tommasini. Panchina: Loliva, Caputo, Maiorino, Sakoa, Brandi. All. Capuano.

MONTEROSI 352: Moretti; Mbende, Borri, Piroli; Verde (76’ Di Francesco), Gasperi (76’ Di Paolantonio), Lipani, Parlati, Cancellieri; Burgio (76’ Tolomello), Costantino. Panchina: Basile, Giordani, Liga, D’Antonio, Di Renzo. All. Menichini.

ARBITRO: Giuseppe Mucera di Palermo. Assistenti: Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Carmine De Vito di Napoli. IV: Enrico Gigliotti di Cosenza.

AMMONITI: Burgio, Gasperi, Cancellieri (M); Tommasini, Mastromonaco, Evangelisti (T).

📌 NOTE: Angoli 3-3. Recuperi 1’/5’.