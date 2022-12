Condividi su...

BARI – Trentadue anni dopo Nestor Lorenzo (che prese parte al mondiale del 90 da calciatore del Bari) con l’Argentina, ecco Walid Cheddira. Il calciatore del Bari, che ha rimediato anche una doppia ammonizione col Portogallo (e sprecato un buon contropiede), approda in semifinale col suo Marocco: avversaria la Francia. Allo stesso tempo accede anche in finale: da stabilire se quella del terzo-quarto posto o addirittura la finalissima. Trentadue anni dopo un calciatore partito ai mondiali da tesserato dei pugliesi fa così tanta strada in Coppa del Mondo.

Di conseguenza Cheddira salterà la sfida contro la Reggina. Potrebbe rientrare in Italia soltanto per il match di Santo Stefano contro il Genoa.