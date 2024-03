Brindisi-Taranto 0-2: decidono Zonta e Bifulco (cronaca)

Con le reti si Zonta e Bifulco, negli ultimi 6 minuti della prima frazione, il Taranto espugna Brindisi per l’ottava volta. Tre punti pesanti per i rossoblu che superano momentaneamente la Casertana e avvicinano il Picerno, ora distante solo un punto.

LA CRONACA

⬜️🟦 90’+1’ SOSTITUZIONE 🔄 nel Brindisi Fiorentino e Speranza per Bagatti e Falbo.

⏱️ 90’ Altri 3 minuti di recupero.

🟥🟦 89’ SOSTITUZIONE 🔄 nel Taranto, Papaserio per Calvano.

🟥🟦 83’ SOSTITUZIONE 🔄 Capuano manda in campo Travaglini e Capone per Panico e Kanoute.

⬜️🟦 82’ Ammonito 🟨 Galazzini (primo giallo del match) per gioco falloso su Panico.

⬜️🟦 80’ Brindisi vicino al gol con due conclusioni: prima Pinto (respinta di Vannucchi) e poi Guida (opposizione di Miceli) mettono apprensione alla difesa rossoblu.

⬜️🟦 72’ SOSTITUZIONE 🔄 due cambi anche nel Brindisi, Vona e Martorelli per Pagliuca e Valenti.

⬜️🟦 71’ Colpo di testa di Pagliuca nel cuore dell’area, non inquadra la porta.

🟥🟦 70’ SOSTITUZIONE 🔄 doppio cambio in casa Taranto: Ladinetti e Bifulco lasciano il posto a Matera e Mastromonaco. Capuano cambia sistema di gioco sistemandosi con il 352.

⬜️🟦 66’ Vannucchi esce a vuoto, si crea una mischia, ma i calciatori del Brindisi non riescono a finalizzare per il ritorno dello stesso Vannucchi che blocca.

⬜️🟦 55’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Brindisi, Opoola prende il posto dell’ex Labriola. Losacco passa al 343.

🟥🟦 53’ Destro violento di Calvano dalla lunga distanza, Antonino non trattiene, ma sulla ribattuta Fabbro centra il portiere del Brindisi. Tutto fermo, però, perché l’attaccante rossoblu è in fuorigioco.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+3’ Si chiude la prima frazione. Prima della rete di Zonta, che ha sbloccato il risultato, meglio il Brindisi del Taranto, anche se di veri pericoli per la porta di Vannucchi non ci sono mai stati. “Il Brindisi è una squadra viva -ha detto Zonta ad Antenna Sud nell’intervallo -, dovremo giocare con attenzione anche nella ripresa perché questa gara è troppo importante per noi”.

🟥🟦 45’+2’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Bifulco! Cross dalla destra di Kanoute, tutto solo in area il numero 14 rossoblu colpisce di testa per il raddoppio.

⏱️ 45‘ Sono 3 i minuti di recupero.

🟥🟦 39’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Zonta! Missile dal limite dell’area del centrocampista rossoblu, l’ex Antonino non può nulla. Terza rete stagionale per Zonta.

⬜️🟦 35’ Falbo dal limite, decisamente impreciso.

🟥🟦 30’ Taranto minaccio per la prima volta in area brindisina: prima con un sinistro di Miceli, ribattuto, poi con una mischia che ha prodotto il quarto calcio d’angolo.

⬜️🟦 20’ Il Brindisi insiste: cross di Falbo dalla sinistra, ancora Pagliuca prova a colpire di testa, ma non imprime la forza giusta per impensierire Vannucchi.

⬜️🟦 19’ Pagliuca, pescato in area da un lancio in profondità, si gira ma non trova la porta. Pericolo per i rossoblu.

⏱️ 18’ Gara senza sussulti, degno di nota solo un fitto lancio di fumogeni dei tifosi di casa che hanno costretto l’arbitro a interrompere la gara.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

⬜️🟦 BRINDISI-🟥🟦 TARANTO 0-2

⚽️ RETE: 39’ Zonta (T), 45’+2’ Bifulco (T)

⬜️🟦 BRINDISI 352: Antonino; Galazzini, Merletti, Monti; Valenti (72’ Martorelli), Bagatti (90’+1’ Fiorentino), Pinto, Labriola (55’ Opoola), Falbo (90’+1’ Speranza); Guida Pagliuca (72’ Vona). Panchina: Auro, Saio, Vantaggiato, Spingola, Zerbo. All. Losacco.

🟥🟦 TARANTO 433: Vannucchi; Luciani, Miceli, Riggio, Panico (83’ Travaglini); Zonta, Calvano (89’ Papaserio), Ladinetti (70’ Matera); Kanoute (83’ Capone), Fabbro, Bifulco (70’ Mastromonaco). Panchina: Loliva, Constantino, Simeri, Enrici, Valietti, Fiorani, De Marchi, Orlando. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Mario Perri di Roma 1. Assistenti: Amedeo Fine di Battipaglia e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria. Quarto ufficiale: Filippo Colaninno di Nola.

🟨 AMMONITI: Galazzini (B).

📌 NOTE: prima dell’inizio del match, un minuto di silenzio per ricordare Joe Barone, dg della Fiorentina, deceduto in settimana. Recuperi: 3’/3’. Angoli 1-5

