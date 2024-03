Post Cerignola-Potenza, Vuthaj: “Vittoria mentalmente fondamentale, gol grande emozione”

CERIGNOLA – È Dardan Vuthaj il match-winner di Cerignola-Potenza, il terzo gol in gialloblù dell’attaccante vale un successo importantissimo: “Segnare al 90′ è l’emozione più grande, un gol che arriva in un momento importante e significa molto per tutto l’ambiente e soprattutto per i miei compagni che sono rientrati negli spogliatoi con il sorriso sulle labbra. Questo ci consente di affrontare la settimana in un altro modo, mentalmente ci alleneremo ancora meglio, vittoria molto importante“.

L’attaccante ha proseguito: “Stiamo cercando di comprendere al meglio le richieste del mister, personalmente cercherò di fare il massimo per ottenere altre vittorie e raggiungere gli obiettivi prefissati“.

Per Vuthaj un gol pesante con una dedica speciale: “Questo gol lo dedico a Paolo, uno dei migliori amici che in settimana ha avuto un brutto incidente, gli auguro meglio. Riprenditi al più presto, sono con te!”

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author