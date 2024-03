Taranto: Capuano, ‘Noi terzi in classifica, il resto è aria fritta’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il derby tra Brindisi e Taranto va alla squadra di Capuano. Le reti di Zonta e Bifulco, infatti, consentono alla squadra rossoblù di strappare i tre punti, grazie anche ad una prestazione convincente. Al termine della sfida, il tecnico degli ionici ha salutato così il successo: “Sapevamo sarebbe stata una gara difficile e ricca di insidie. Avevamo sette giocatori indisponibili, tra cui De Marchi, Simeri e Orlando, i quali erano in panchina solo per fare numero. Hanno esordito anche Capone, Papaserio e Travaglini, a dimostrazione della forza del gruppo. Non avendo gli esterni ho dovuto cambiare sistema di gioco, anche per creare la superiorità numerica sugli esterni. Nella ripresa sono tornato al 3-5-2 perchè mi sento preparato nella fase di lettura. Siamo stati bravi nel palleggiare in ampiezza e abbiamo vinto da grande squadra. Abbiamo anche sofferto, complimenti al Brindisi per aver offerto una prestazione molto agonistica. Abbiamo 57 punti, siamo terzi in classifica e il resto è aria fritta. Siamo la terza difesa del campionato, a prescindere dal sistema di gioco. La storia non si può cancellare e i ragazzi vanno applauditi. Ora ci attendono cinque finali e speriamo di recuperare qualche giocatore. Ci auguriamo, inoltre, che ci vengano restituiti i punti di penalizzazione come accaduto al Foggia lo scorso anno”.

