Post Cerignola-Potenza, Raffaele: “Vittoria che può svoltare la situazione, con la Turris gara spartiacque”

CERIGNOLA – Prima vittoria sulla panchina del Cerignola per Giuseppe Raffaele, i gialloblù superano il Potenza con un gol in pieno recupero, queste le parole del tecnico: “Questa vittoria è la conferma di quanto visto dai ragazzi prima di Catania, a Catania ed in questa settimana. La squadra mi sta seguendo, stiamo lavorando come piace a me, giochiamo ad alta intensità e creiamo tantissimo. Dobbiamo migliorare sulla finalizzazione e su alcuni aspetti ma oggi sono soddisfatto. Questa vittoria dà spunto per concludere al meglio questo campionato e ci libera mentalmente dopo un periodo difficile”.

Raffaele ha poi proseguito: “Sono successi che possono svoltare dopo un momento negativo, in due gare abbiamo creato tanto e subendo tre tiri abbiamo preso tre gol, questo la dice lunga. Sabato ci aspetta una partita spartiacque contro la Turris, servirà ottenere il massimo per l’assoluta tranquillità. È azzardato parlare di playoff, per arrivarci dovremo fare più che bene nel rush finale e pensare partita dopo partita. 3-5-2? Siamo una squadra dinamica, attacchiamo con tanti uomini e difendiamo quasi in uno contro uno, possiamo chiamarlo 3-5-2 ma non credo tanto nei moduli. Bisogna attaccare gli spazi e creare superiorità numerica in ogni zona di campo.“

Sul rigore dubbio concesso al Potenza: “Non ho visto alcun estremo per questo rigore, non l’ho ancora rivisto ma mi è stato detto che l’intervento di Martinelli fosse regolare. Non mi piace parlare di questi episodi anche se, in questo momento, possono risultare determinanti”.

