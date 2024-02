Brindisi, recintato il cantiere della pista ciclabile: ‘presto i lavori’

Dopo oltre un anno il cantiere abbandonato della pista ciclabile di Brindisi è stato messo in sicurezza. La zona, come è noto si era trasformata in una discarica a cielo aperto. L’amministrazione comunale non si sbilancia sul futuro ma assicura che per la ripresa dei lavori manca davvero poco.

