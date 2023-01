Boxe: Magrì batte il Portogallo con la maglia azzurra

Quello di Francesco Magrì è stato uno degli incontri più belli della serata internazionale di boxe che si è svolta a Potenza sabato 14 gennaio: il pugile della Quero-Chiloiro ha sconfitto il capoverdiano Armando Nae nel confronto tra la nazionale italiana e quella portoghese.

Un match straordinario di Magrì, uscito un po’ sottotono dall’influenza che lo ha colpito negli ultimi giorni di preparazione, ma che ha dimostrato tutta la sua caparbietà su un avversario con una notevole prestanza fisica, conducendo con carattere tutte e tre le riprese tra colpi a incrocio su quelli di Nae, combinazioni in anticipo e contrattacco, montanti sferzati con precisione millimetrica al volto dell’avversario.

Un Magrì in continua crescita, che dal recente ritorno sul ring ha velocemente riconquistato il suo spazio nel mondo della boxe e anche il folto pubblico del Palarossellino di Potenza, brillando tra le stelle della nazionale italiana uscita nettamente vincente su quella portoghese con un risultato di nove a zero.

La grinta irresistibile di Magrì, tre volte campione italiano youth nel 2014 ed élite nel 2017 e nel 2022, combinata alla tecnica e a un’esperienza di 106 incontri disputati (80 vinti, 8 pareggiati e 18 persi), porta soddisfazioni al maestro benemerito Vincenzo Quero, presente all’incontro di sabato per sostenere il suo pupillo con Cataldo Quero, che invece era all’angolo della nazionale italiana accanto a Emanuele Renzini e Gennaro Moffa.

Spettatori d’eccezione anche Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, e Gianni Azzaro, assessore dello sport: orgogliosi dei trionfi del pugile rossoblù, gli hanno conferito lo scorso mese un simbolo della città di Taranto come segno di riconoscimento per il valore atletico.

Una nuova convocazione in nazionale per Magrì dal 18 al 31 gennaio presso il Centro federale di Santa Maria degli Angeli, presagisce ora la sua candidatura a due importanti tornei internazionali in programma per la nazionale italiana in Marocco e in Bulgaria.

