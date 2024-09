Bitonto celebra il campione di baseball Francisco Cervelli

Giovedì 26 settembre 2024, alle ore 17:l30 il sindaco Francesco Paolo Ricci e l’amministrazione comunale di Bitonto accoglieranno nella Sala gli Specchi a Palazzo di Città il campione di baseball di fama internazionale Francisco Cervelli.

Cervelli, che ha origini bitontine, essendo nato in Venezuela da padre bitontino e madre venezuelana, può vantare una lunga e vincente carriera nel mondo del baseball americano.

Tra i suoi maggiori successi spicca la vittoria delle World Series 2009 con i leggendari New York Yankees, formazione con la quale nel 2008 aveva debuttato in Major League. Cervelli ha poi militato con altre squadre prestigiose come Pittsburgh Pirates, Atlanta Braves e Miami Marlins.

Grazie alla doppia cittadinanza ha potuto partecipare anche a tre edizioni del World Baseball Classic indossando la maglia della nazionale italiana.

«L’evento pubblico sarà un’occasione per rendere omaggio a un atleta che ha portato con sé le radici della nostra terra sui più grandi campi di baseball del mondo. Francisco Cervelli, definito il “Messi del baseball”, non è solo un talento sportivo, ma anche un esempio di dedizione e passione. L’incontro sarà aperto alla cittadinanza, rappresentando un’opportunità per tutti i cittadini di incontrare e salutare un grande ambasciatore dello sport e della bitontinità nel mondo», spiega il sindaco Ricci.

