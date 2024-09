Futsal A/M, Manfredonia lancia la campagna abbonamenti

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, unico club pugliese a militare in Serie A, ha ufficialmente lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25, denominata #bellissimA.

Il club ha presentato con entusiasmo l’iniziativa ai propri tifosi con un video promozionale realizzato dall’area comunicazione, che mostra immagini suggestive della città di Manfredonia. Il titolo della campagna, #bellissimA, richiama l’unicità della città sipontina, l’affetto della tifoseria e la straordinaria promozione ottenuta nella passata stagione, che ha portato i biancocelesti nella massima serie.

L’abbonamento, riservato ai sostenitori, garantirà un posto esclusivo nella tribuna centrale per tutte le gare della stagione: le quindici partite casalinghe di regular season e le eventuali sfide di Coppa Italia e post season (PlayOff o PlayOut). È prevista, inoltre, una giornata speciale “Forza Manfredonia”. In omaggio per ogni abbonamento verrà consegnata una sciarpa con i simboli e i colori sociali del club.

